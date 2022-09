Le cinéma tunisien présent dans deux grands festivals à Londres et à Toronto 

Les films tunisiens “Ashkal” de Youssef Chebbi et “Under the Fig tree” d’Erige Sehiri feront partie des deux festivals BFI Londres et TIFF Toronto.

Créé en 1956, le Festival du Film de Londres (BFI London) est considéré comme le festival cinématographique le plus important en Grande Bretagne. Pour sa nouvelle édition qui aura lieu du 5 au 16 octobre prochain, le festival londonien comptera la participation de deux films tunisiens ayant déjà été présentés dans de nombreux festivals internationaux comme La Quinzaine des Réalisateurs de Cannes, il s’agit de “Ashkal” de Youssef Chebbi et de “Under the Fig tree” d’Erige Sehiri.

Ces deux films feront également partie de la prochaine édition du Festival international du Film de Toronto (TIFF) prévue de se tenir du 8 au 18 septembre.

F.B