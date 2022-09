Le prix moyen du blé dur sur le marché mondial en baisse de 15%

C’est une bonne nouvelle pour la Tunisie qui importe une bonne partie de ses besoins en céréales et subventionne le pain et les pâtes : le prix moyen du blé dur sur le marché mondial des céréales est tombé à 490 dollars/tonne, en baisse de 15% par rapport aux prix de juillet 2022 et de 18% par rapport à celui d’août 2021.

Selon l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), le prix moyen du blé tendre européen sur le marché mondial s’élevait à 345 $/tonne en août 2022, soit une baisse de 4% par rapport aux prix de juillet 2022 et de 17% par rapport aux prix en août 2021.

Quant au prix moyen de l’orge européenne, il a dépassé 303 dollars/tonne, en hausse de 10% par rapport à août 2021.

L’évolution des prix des céréales sur le marché mondial est surveillée de près par les autorités tunisiennes, la Tunisie dépendant plus que jamais des importations de blé.

Le pays a fait face à une augmentation des prix des céréales importées de 48,7% en juillet 2022, suite à la hausse des prix mondiaux du blé dur de 90,2%, du blé tendre de 44,3% et de l’orge de 58,1%.

D’après Tap.