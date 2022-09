Tunisie : Majdi Karbaï déplore les «conditions inhumaines» des émigrants irréguliers dans les centres d’accueil italiens

Dans une déclaration accordée au quotidien Assabah, dans son édition de ce mardi 6 septembre 2022, le politicien tunisien résidant en Italie, Majdi Karbaï, a déploré les «conditions inhumaines» des émigrants irréguliers, qui arrivent de l’Afrique, dans les centres d’accueil italiens.

«Les conditions de vie [dans ces centres] sont humiliantes et inhumaines, en l’absence totale de l’Etat tunisien, diplomatiquement et politiquement, à ce sujet», a-t-il déploré, soulignant que le centre de Lampedusa a une capacité d’accueil de 350 personnes et comprend 1.000 émigrants irréguliers.

Le dirigeant au sein d’Attayar a, dans le même cadre, regretté le fait que les organisations et associations de défense des droits de l’homme ne peuvent pas y accéder, rappelant la mort d’un Tunisien et le suicide d’un autre, l’année dernière, dans ces centres.

Majdi Karbaï a, par ailleurs, indiqué qu’entre le début de l’année et le 1er septembre, 12.288 Tunisiens figurent parmi plus de 58.000 émigrants irréguliers entrés en Italie, selon une annonce du ministère de l’Intérieur italien.

C. B. Y.