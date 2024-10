Tunisie : Attayar s’exprime à propos de la présidentielle du 6 octobre

Le parti Attayar (Courant démocrate) a exprimé, dans un communiqué publié ce jeudi 3 octobre 2024, sa position sur le processus électoral et sur la présidentielle du 6 octobre 2024.

Attayar qui a dénoncé des violations systématiques des principes démocratiques, a fait par de son profond désaccord avec l’actuel processus électoral « marquée par des atteintes aux droits de l’opposition et par un climat de répression, qui ne respecte ni la transparence ni l’équité », lit-on dans le communiqué.

Le parti qui a par ailleurs qualifié présidentielle du 6 octobre de « pièce de théâtre mal mise en scène », estime que celle-ci est une « simple formalité, visant à confirmer la légitimité du président sortant, , dont la popularité est mise en doute ».

« La présidentielle du 6 octobre est marquée par des atteintes aux droits de l’opposition et par un climat de répression, qui ne respecte ni la transparence ni l’équité », déplore Attayar. Et d’ajouter : « L’emprisonnement de nombreux opposants ne fait qu’aggraver la situation et de sérieux candidats ont été écartés malgré les verdicts de la Cour administrative…. Sans compter les tentatives de restreindre le rôle de la société civile dans la supervision du processus électoral, ce qui nuit à la transparence ».

De ce fait, le Courant démocrate affirme ne pas reconnaître la légitimité de ces élections, ni ses résultats et appelle les Tunisiens à « poursuivre leur lutte pour de vraies élections permettant de choisir librement leur candidat et pour la défense de leurs droits et libertés ».

Y. N.