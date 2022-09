Tunisie -Rentrée scolaire : Démarrage de l’inscription en ligne pour les élèves du secondaire

Le ministère de l’Education a annoncé, ce mardi 6 septembre 2022, le démarrage de l’inscription en ligne des collégiens (enseignement général et technique) et des lycéens pour l’année scolaire 2022-2023.

L’inscription en ligne se poursuit jusqu’au 12 septembre courant sur le site dédié à et effet, ajoute le ministère, en précisant que le paiement des frais scolaires en ligne est possible par cartes de paiement bancaires ou postales ou bien en utilisant le solde du téléphone via le code *181#.

Rappelons que l’inscription des élèves du cycle primaire a déjà démarré samedi dernier et se poursuivra également jusqu’au 12 septembre.

Y. N.