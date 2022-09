Kif El Kef : Art, patrimoine et tourisme à la Médina du Kef

La première édition de “Kif El Kef” aura lieu du 23 au 25 septembre à la Médina du Kef. Un événement artistique organisé par Meseum Lab pour valoriser la Médina du Kef.

Museum Lab vient de lancer un nouvel événement à la ville du Kef pour explorer sa médina différemment et pour mettre en valeur le projet de promotion des différents espaces de la Médina keffoise, qui a été mis en place depuis plus d’un mois en cocréation avec cinq jeunes bénéficiaires issus du Kef en recherche professionnelle, des experts en patrimoine, en culture, des créatifs, la Municipalité du Kef et des partenaires divers.

Le programme comprendra deux soirées et deux jours de festivités du vendredi au dimanche dans plusieurs espaces de la Médina du Kef avec cinq circuits culturels et naturels, quatre résidences artistiques, une exposition photographique, deux concerts, ainsi qu’une exposition des produits du terroir.

F.B