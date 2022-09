Tunisie : Ford partenaire de la fête du cinéma

Alpha Ford, distributeur officiel de la marque Ford en Tunisie, s’est associé à la fête du 7e Art aux cinéma Pathé en Tunisie.

Durant quatre jours (du 3 au 6 septembre), Alpha Ford, en partenariat avec les cinémas Pathé Tunis City, Azur City et Mall of Sousse, a offert au public cinéphile tunisien l’occasion de découvrir une large sélection de films de tous genres à un tarif exceptionnel, et ce, dans le cadre de la fête du cinéma.

Dans une ambiance de partage, de convivialité et de découverte, Alpha Ford présente sa gamme et ses offres avec le SUV Ford Kuga, avec une offre exceptionnelle de financement et la toute nouvelle Ford Focus, disponibles en test drive.