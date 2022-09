Une opération de saisie de marchandises de contrebande tourne au drame à Tunis: Les détails selon une source de la douane

Une source de la Direction générale de la douane est revenue, dans une déclaration à Kapitalis, sur l’affaire du citoyen blessé par balle (qui a succombé à ses blessures selon plusieurs sources), dans l’après-midi, de ce mercredi 7 septembre 2022 au centre-ville de Tunis, lors d’une opération de saisie de marchandises de contrebande menée par la garde douanière, dont un agent a été blessé et admis en soins intensifs.

Suite à des informations sur un véhicule transportant une grande quantité de cigarettes de contrebande au niveau de la place du Passage au centre-ville de Tunis, une patrouille de la garde douanière a été dépêchée sur les lieux, où ledit véhicule a été intercepté.

Lors de l’opération de perquisition, la patrouille a été agressée et a été visée par des jets de pierres par des contrebandiers venus en renfort à leur ami, ajoute la même source, en affirmant que l’un des agents de la garde douanière a été grièvement blessé au niveau de la tête.

«Il est également tombé par terre et le contrebandier a tenté de l’écraser avec son véhicule», indique encore la même source, et d’ajouter : «Ce qui a obligé l’un des agents à intervenir en procédant à des tirs de sommations et en visant les roues du véhicule afin de le stopper et de disperser la foule, alors que le contrebandier a été touché par une balle».

Ce dernier ( qui répondrait au nom de Mohsen Zayani) a succombé à ses blessures, selon plusieurs sources, dont ses proches et ses amis qui ont exprimé leur colère en dénonçant «une bavure ayant coûté la vie à un jeune».

Quant à l’agent de la garde douanière, blessé à la tête, il a été transporté dans un hôpital de la capitale, où il a été admis en soins intensifs et devra subir une intervention chirurgicale.

La même source ajoute encore que les 3 autres agents de la garde douanière ont été placés en garde à vue par le procureur qui a ordonné l’ouverture d’une enquête à ce propos.

