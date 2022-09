Oscars 2023 : « Under the fig trees » d’Erige Sehiri représentera le cinéma tunisien

Le film « Under the fig trees » de la cinéaste Erige Sehiri a été choisi par le CNCI pour représenter la Tunisie dans la course à l’Oscar du meilleur film international de l’année 2023.

Le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) vient d’annoncer que « Under the fig trees« , premier long-métrage de fiction de la jeune cinéaste tunisienne Erige Sehiri, représentera le cinéma tunisien dans la course à l’Oscar du meilleur film international dans le cadre de la 95e Cérémonie des Oscars qui aura lieu le 13 mars 2023 au Dolby Theatre de Los Angeles.

Le « Short list » sera annoncée le 21 décembre 2022 et le vote final aura lieu le 7 mars 2023, c’est ce que vient d’annoncer le CNCI. Le comité de sélection chargé de choisir le film qui représentera la Tunisie est composé de : Khaled Azeg, Najla Ben Abdallah, Mariem Jaaber, Ibrahim Letaief, Naceur Khemir, Mosleh Karim et Tarek Ben Chaaben.

« Under the fig trees« , qui a été sélectionné et primé à plusieurs reprises dans de nombreux festivals internationaux, répond parfaitement à tous les critères requis pour représenter la Tunisie dans la courses aux Oscars, indique le communiqué du CNCI.

F.B