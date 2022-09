«À moitié d’âme» de Marwen Trabelsi remporte le Prix du meilleur film au Radiance International Kids Art & Film Festival au Nigéria

Le réalisateur tunisien Marwen Trabelsi vient d’annoncer, dans la soirée de ce jeudi 8 septembre 2022, que son film «À moitié d’âme» a remporté le Prix du meilleur film au Radiance International Kids Art & Film Festival à Lagos au Nigéria.

«Je suis très heureux et fier de vous annoncer que notre film «A moitié d’âme» vient de recevoir le prix du meilleur film sur la thématique du festival au Radiance Kids Film Festival à Lagos au Nigéria 🇳🇬, c’était le seul film Tunisien 🇹🇳 parmi 32 films de 28 nationalités», a commenté le réalisateur, en ajoutant : «Ce n’est que le début du parcours après 14 sélections internationales et 2 prix internationaux, l’ambassadeur du cinéma Tunisien continue son chemin… Tous mes remerciements et ma gratitude à l’équipe artistique et technique à que je dédie ce film….et Vive le cinéma libre et indépendant».

Rappelons que le court-métrage de fiction «À moitié d’âme» participera à Alyssa film festival du 16 au 24 septembre 2022 à Londres en Angleterre, au Hope International film Festival du 27 septembre au 5 octobre à Rome en Italie, au Cinetown Awards du 1er octobre 2022 en Australie et au festival l’Afrique fait son cinéma à Paris en France du 30 septembre au 8 octobre 2022.

«À moitié d’âme» est le 5e film réalisé par Marwen Trabelsi après «L’homme qui est devenu un musée». Ce dernier a décroché plusieurs Prix, notmamment au Festival international du film documentaire de Khouribga au Maroc en 2019, au MENA Film Festival à La Haye en juin 2020.

Y. N.