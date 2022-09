Affaire Mohsen Zayani : Deux agents de la garde douanière libérés, un 3e maintenu en détention

Dans le cadre de l’affaire Mohsen Zayani, le jeune tué par balle, mercredi soir, au centre-ville de Tunis, lors d’une intervention de la garde douanière, le juge d’instruction a décidé de maintenir un agent en détention alors que deux autres ont été libérés, annonce le Syndicat des agents de la Douane tunisienne, ce vendredi 9 septembre 2022.

La même source a précisé que les trois agents arrêtés, avant-hier soir, ont comparu, ce jour, devant le juge d’instruction en présence de l’avocat du Syndicat Me Souhaiel Briki, sachant que le 4e agent de cette patrouille de la garde douanière est encore en réanimation dans un hôpital de la capitale.

Rappelons que Mohsen Zayani a été tué par balle, mercredi dernier, lors de l’opération menée par la Garde douanière dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Si les douaniers évoquent la légitime défense et le maintien de la sécurité en affirmant avoir été pris à partie par d’autres contrebandiers qui les ont agressés et qui, selon eux, ont tenté d’écraser leur collègue qui était tombé à terre après avoir été blessé, beaucoup de parties dénoncent, quant à eux, «un grave crime, un meurtre et une énième bavure», estimant que l’agent qui a tiré a eu la gâchette facile et que de pareils abus démontrent l’injustice et confirment la dérive du pays.

A ce propos, le vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi a estimé qu’il n’y avait aucune raison d’utiliser une arme à feu dans cette affaire.

«De plus, le recours à l’arme n’a pas été progressif, surtout que Mohsen Zayani n’a pas été en position d’attaque, lors de l’opération de la saisie », a-t-il ajouté dans une déclaration sur Shems FM.

Y. N.

*llustration : Feu Mohsen Zayani