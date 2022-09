Tunisie: I Watch dénonce la poursuite des violences policières

L’organisation I Watch a dénoncé ce qu’elle appelle la poursuite de la «répression policière» contre les jeunes, les militants et les journalistes, affirmant que l’impunité compromettrait davantage la paix sociale et renforcerait le sentiment d’injustice.

Dans un communiqué publié jeudi 8 septembre 2022, l’organisation indique : «La période qui a suivi l’adoption de la constitution a été marquée par le meurtre d’un jeune homme à Tinja dans le gouvernorat de Bizerte, quelques heures après son arrestation, une intervention policière contre un jeune homme dans la cité Intilaka, qui lui a causé des lésions corporelles graves, et le dernier fait en date est le meurtre d’un jeune homme la nuit du mercredi dans la capitale, par un douanier armé.»

De plus, il y a eu des attaques «barbares» contre des artistes et des créateurs par les syndicats de sécurité.

Sur un autre plan, l’organisation a également condamné «l’assaut du domicile du journaliste et militant politique Ghassen Ben Khalifa et son «arrestation arbitraire en violation des procédures et de son droit fondamental à se défendre en présence de son avocat».

Dans le même communiqué , I Watch a dénoncé des «abus» des agents de sécurité.