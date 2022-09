Tunisie-Affaire Ghassen Ben Khelifa : Rassemblement de solidarité, samedi, à Montréal

Afin de dénoncer l’arrestation et la mise en détention, en Tunisie, de Ghassen Ben Khelifa militant et journaliste (Inhiyez), son comité de soutien appelle à un rassemblement Montréal samedi 10 septembre 2022 à 13h devant le consulat tunisien, afin de réclamer sa libération.

De nombreuses parties ont dénoncé l’arrestation du journaliste, estimant que celle-ci est arbitraire et que Ghassen Ben Khelifa est victime d’une injustice. Un rassemblement et une marche ont d’ailleurs été organisées par des militants, des activistes de la société civile et des journalistes, ce vendredi, devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et au centre-ville de Tunis.

Ghassen Ben Khelifa a quant à lui décidé d’entrer en grève de la faim en affirmant qu’il n’a «aucun lien, ni de près ni de loin, avec la page Facebook objet de l’enquête». Il a par ailleurs dénoncé, via ses avocats, des conditions de détentions désastreuses tout en estimant avoir été arrêté «pour ses activités contre la normalisation avec l’entité sioniste et son soutien à la cause palestinienne».

Les avocats ont par ailleurs dénoncé des atteintes aux droits dans cette affaire, tout en affirmant qu’aucune charge n’a été retenue, pour l’heure, contre le journaliste.

Ci-dessous l’appel du comité de soutien de Montréal :

Suite à l’arrestation de Ghassen Ben Khelifa en Tunisie, le mardi 6 septembre 2022, le comité de soutien de Montréal appelle tou-tes les militant-es et allié-es à rejoindre cet élan de solidarité internationale envers notre camarade et participer à un rassemblement ce samedi, le 10 septembre 2022 à 13h devant le consulat tunisien, sis 1255 Blvd Robert-Bourassa, Montréal, QC H3B 3B4, pour exiger sa libération immédiate et inconditionnelle.

Ghassen Ben Khelifa, journaliste et rédacteur en chef du média alternatif »Inhiyez’ et coordonnateur de la campagne nationale de soutien aux luttes sociales « Isned », a été arrêté en Tunisie, ce mardi le 6 septembre 2022, par douze agents de police en civile de la brigade de lutte contre la criminalité, pour des motifs encore méconnus.

Les policiers avaient effectué une descente dans son domicile et procédé à la saisie de tous les ordinateurs qui se trouvaient sur place. Ils ont ensuite procédé à une fouille sur place de sa maison et celle de sa mère. Après quelques heures de son arrestation, le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’il a été transféré au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et placé en garde à vue pour cinq jours, susceptibles de prolongation. Ceci implique que ni sa famille ni ses avocats n’ont été autorisé-es à le visiter pendant plusieurs heures.

Toute notre solidarité avec Ghassen Ben Khelifa!

Libérez Ghassen Ben Khelifa!

Y. N.