Tunisie : Le journaliste Ghassen Ben Khelifa en grève de la faim pour dénoncer sa détention

Le collectif de défense du militant et journaliste Ghassen Ben Khelifa (Inhiyez), a annoncé, ce vendredi 9 septembre 2022, que ce dernier a entamé une grève de la faim depuis deux jours, et ce, afin de dénoncer son arrestation et sa mise en détention.

La même source a fait savoir que Ghassen Ben Khlifa, arrêté mardi dernier, a également affirmé n’avoir «aucun lien, ni de près ni de loin, avec la page Facebook objet de l’enquête», estimant avoir été arrêté «pour ses activités contre la normalisation avec l’entité sioniste et son soutien à la cause palestinienne», lit-on dans une note diffusée par le site Inhiyez, citant la défense.

Ghassen Ben Khelifa a également dénoncé, à travers ses avocats, des conditions de détention désastreuses, pis encore, il affirme dormir sur une une chaise et qu’il ne peut pas prendre de médicaments à chaque fois qu’il en a besoin.

Rappelons que selon la défense, «aucune charge n’a été retenue, pour l’heure, contre le journaliste», tout en dénonçant plusieurs abus et atteintes aux droits, notamment d’avoir été empêchés de lui rendre visite au centre de détention antiterroriste.

Un rassemblement a par ailleurs été organisé, ce vendredi, devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), afin d’appeler à la libération de Ghassen Ben Khelifa.

