Ali Hafsi : «J’ai contacté le président Saïed à propos de l’aéroport Tozeur-Nefta»

Dans un post Facebook publié hier, dimanche 11 septembre 2022, l’ancien ministre et député, Ali Hafsi, a indiqué avoir contacté le président de la république, Kaïs Saïed, pour lui parler de la situation de l’aéroport Tozeur-Nefta, «qui est en récession depuis longtemps».

«En particulier, [j’ai évoqué] la suspension du transport aérien international, considéré comme un levier pour le tourisme dans la région, ce qui a contribué à la détérioration de la situation touristique du désert.», a-t-il développé.

«J’ai senti le souci et l’affirmation de Son Excellence de prêter attention aux préoccupations des différentes régions, notamment la situation du transport aérien à l’aéroport international de Tozeur-Nefta qui tend à jouer pleinement son rôle pour atteindre les objectifs de développement et le tourisme du désert dans la région. Merci à Monsieur le Président de la république pour sa patience et son attention aux préoccupations des régions et des citoyens.», a conclu M. Hafsi, avec un jargon qui rappelle forcément ce qu’on pouvait lire et entendre aux époques des dictateurs Bourguiba et Ben Ali.

