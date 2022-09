Brigitte Macron visite le stand de Creative Tunisia à l’événement Paris Design Week

La première dame de France Brigitte Macron a été charmée par le savoir faire artisanal tunisien lors de sa visite du stand de Creative Tunisia dans le cadre de la Paris Design Week.

Le projet Creative Tunisia participe à la Paris Design Week 2022 qui a démarré le 8 septembre et qui se poursuit jusqu’à ce samedi (17 septembre), un grand événement parisien qui se tient depuis l’année 2011 et qui met à l’honneur l’art, l’artisanat, la mode et toutes les formes de créativité.

Creative Tunisia qui représente le volet développement de l’artisanat du programme «Tounes Wijhetouna» financé par la Commission européenne, expose en ce moment des produits de l’artisanat tunisien à l’espace Commines où il a reçu la visite privilégiée de la première dame de France Brigitte Macron qui a été charmée par le savoir-faire tunisien.

« La Paris Design Week a également été l’occasion pour Creative Tunisia d’ouvrir de nouvelles perspectives pour la promotion de l’artisanat tunisien à Paris et cela à travers l’organisation d’une grande exposition qui sera programmée pour fin 2023. », indique Creative Tunisie.

F.B