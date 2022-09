Genève : Exposition dédiée à la poterie de Sejnane et ateliers de calligraphie animés par Yasser Jradi

Une exposition dédiée à la poterie de Sejnane et des ateliers de calligraphie maghrébine animés par l’artiste, calligraphe et chanteur engagé Yasser Jradi seront organisés par l’Association Le Pont Genève, annonce la Maison de Tunisie en Suisse.

«Soyez nombreuses et nombreux pour réussir cet évènement culturel et un grand BRAVO à l’équipe d’organisation. A l’occasion du Parcours Céramique Carougeois (17ème Biennale Internationale de Céramique contemporaine) notre association Le Pont Genève organise une exposition-vente de la poterie de Sejnane, enregistrée depuis 2018 au Patrimoine mondial de l’Unesco», indiquent les organisateurs, en précisant que cette exposition se déroulera en présence de la potière Mme Sabiha Ayari, du 17 au 25 septembre 2022 au Chic (sous-sol du Pub the Crowned Eagle), rue de Fribourg 3 – 1201 Genève ( de16h à 20h).

La poterie de Sejnane, rappelons-le, est enregistrée depuis 2018 au Patrimoine mondial de l’Unesco, qui estime que le savoir-faire lié à la poterie des femmes de Sejnane «renvoie à une technique particulière utilisée pour produire des objets en terre cuite pour la maison. Ornés de motifs géométriques bicolores, ils rappellent les tatouages traditionnels et les tissages berbères».

Yasser Jeradi, artiste tunisien engagé, sera présent à cet évènement et animera des ateliers de calligraphie maghrébine pour enfants et/ou adultes du 20 au 23 septembre. Chanteur musicien, il donnera également un concert le 23 septembre à 20h30, au même endroit.

Horaires des ateliers : 16h à 20h ; Prix unique pour le concert : Frs 15.- par personne (Billets vendus sur place). Ci-joint un lien donnant quelques informations sur l’exposition : (Poterie de Sejnane), ajoute encore le communiqué relayé par la Maison de Tunisie en Suisse.

