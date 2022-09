Privée de son passeport, l’ancienne députée Latifa Habbechi réclame son «droit de voyager pour traiter une tumeur»

L’ancienne députée du parti islamiste Ennahdha Latifa Habbechi a annoncé, ce lundi 12 septembre 2022, qu’elle souffre d’une tumeur au cerveau, tout en dénonçant le fait d’être privée de son passeport, ce qui l’empêche de voyager pour se faire soigner.

«Douleurs quotidiennes suite à la tumeur au cerveau que j’ai découverte il y a quelques mois», a-t-elle écrit dans un post publié sur sa page Facebook, en ajoutant : «Je suis encore patiente et je donne encore une chance au putschiste (en référence au président Saïed, Ndlr) de faire marche arrière pour me permettre d’obtenir mon passeport et mon droit à la vie».

Latifa Habbechi explique que le seul traitement possible est une protonthérapie (forme de radiothérapie ultra précise qui utilise des faisceaux de protons et qui limite les effets secondaires. Elle permet de traiter les tumeurs situées à proximité d’organes très sensibles, Ndlr), tout en affirmant que celle-ci n’est pas disponible en Tunisie, et en dénonçant un «Etat de la maltraitance humaine».

Y. N.