Tunisie : 69 000 élèves ont abandonné l’école en 2021

L’année dernière, 69 000 élèves ont abandonné l’école en Tunisie, soit une moyenne de 300 élèves déscolarisés chaque jour, a indiqué selon le ministre de l’Éducation Fathi Sellaouti.

Lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, lundi 12 septembre 2022, au siège du ministère de l’Éducation, M. Sellaouti a ajouté que 70% des élèves décrocheurs retournent dans l’enseignement privé et la formation professionnelle et 30% abandonnent totalement l’école, ce qui constitue une menace pour les équilibres de la société, puisque beaucoup de ces adolescents se retrouvent dans la rue et sont aussitôt attirés par les réseaux de délinquance.

Dans un autre contexte, Fathi Sellaouti a déclaré que 3 écoles de la deuxième chance seront ouvertes, à Kairouan, Gabès, Siliana (Bargou) pour atténuer l’impact de l’abandon scolaire, un fléau social dont souffre la Tunisie depuis de nombreuses années.

I. B.