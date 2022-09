Fathi Sellaouti : «95% du budget du ministère de l’Education représente des salaires»

Le ministre de l’Education, Fathi Sellaouti, est revenu, ce mardi 13 septembre 2022, sur la répartition budgétaire du ministère. Selon lui, 95% du budget du département représente des salaires !

Intervenu sur Shems FM, il a également indiqué que la prime de la rentrée scolaire est de 200 millions de dinars, et que 250 millions de dinars seulement ont été alloués aux travaux d’entretien, de construction et d’équipement.

Sellaouti a, par ailleurs, souligné qu’en 1971, le budget du ministère de l’Éducation était estimé à 31% du budget de l’État, mais qu’après 2011, et en raison de la propagation du terrorisme, les budgets les plus importants ont été alloués aux ministères de la Défense et de l’Intérieur.

Il a néanmoins affirmé qu’il y a une volonté politique de redonner de l’importance à l’éducation et à la santé.

Et d’ajouter qu’au cours des prochains jours, le ministère annoncera le montant des aides accordées par les Tunisiens résidant à l’étranger au ministère et au secteur.

C. B. Y.