Tunis : Le trafic des trains perturbé suite à des actes de vols et de vandalisme

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a dénoncé la recrudescence des actes de vandalisme, en affirmant que des individus ont détérioré et volé 35 mètres de câbles de cuivre destinés à la signalisation au niveau de la gare Al-Artal à Tunis, ce qui a provoqué une perturbation du trafic des trains en provenance et à destination de la gare de Tunis ce mardi 13 septembre 2022.

Plusieurs voyageurs ont subi des retards après le sectionnement des câbles à l’aube de ce mardi, d’autant que cela a impacté la signalisation provoquant la panne des transformateurs automatiques : «Nous avons été contraints de le faire fonctionner manuellement, ce qui a entraîné un grand retard dans sa mise en service», déplore la Société.

Celle-ci a rappelé que les actes de vols et de vandalisme impactent directement la circulation des trains, mais causent également une perte financière conséquente d’autant que le coût du matériel est élevé, pis encore elle met en danger la sécurité des voyageurs.

La SNCFT a affirmé avoir porté plainte et a appelé les citoyens à préserver les équipement et les biens publics, tout en mettant en garde contre les conséquences des vols, des pillages et des sabotages…

Y. N.