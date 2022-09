Tunisie : Mise en échec de 34 tentatives d’émigration irrégulière en une nuit

Des unités des districts maritimes de la Garde nationale du Centre, du Sahel, du Sud et du Nord ont pu mettre en échec, la nuit dernière, du lundi au mardi 13 septembre 2022, 34 tentatives d’émigration irrégulière.

Ils ont, par ailleurs, secouru et sauvé 554 émigrants irréguliers et saisi 17 bateaux et 14 moteurs.

Voici les détails :

District du Centre : 14 tentatives déjouées et 402 voyageurs secourus, dont 351 de nationalités subsahariennes, et le reste des Tunisiens.

District du Sahel : 11 tentatives déjouées et 72 voyageurs tunisiens secourus.

District du Sud : 8 tentatives déjouées et 72 voyageurs secourus, dont 26 de nationalités subsahariennes et le reste des Tunisiens.

District du Nord : Une tentative déjouée et 8 voyageurs tunisiens secourus.

C. B. Y.