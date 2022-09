Tunisie : Lancement du premier festival international de la photo et de l’image “Jaou Photo”

La 6e édition du festival Jaou sera axée sur la photographie, elle aura lieu du 6 au 20 octobre prochain et réunira une centaine d’artistes issus de 40 pays.

La Fondation Kamel Lazaar et l’Institut Français de Tunisie viennent d’annoncer la naissance de “Jaou photo”, le nouveau festival international de la photographie et de l’image faisant suite aux cinq précédentes éditions du festival Jaou, qui, depuis sa naissance en 2013, se veut un espace de rencontre et de découverte gratuit et ouvert à tous les publics.

Cette année, le festival réunira une centaine d’artistes venus de 40 pays différents qui exposeront leurs œuvres dans différents espaces et lieux alternatifs à Tunis. Cette édition mettra la lumière sur l’art de la photographie et proposera des expositions, des concerts, des performances, des débats, des rencontres professionnelles et des hommages notamment à la grande figure de la photographie en Tunisie Jacques Pérez qui nous a quittés cette année.

F.B