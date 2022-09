Tunisie : L’État récupère un terrain domanial agricole de 382 ha à Zaghouan

Le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières a annoncé, ce mercredi 14 septembre 2022, que ses services régionaux du gouvernorat de Zaghouan ont récupéré un terrain domanial agricole, d’une superficie de 382 hectares, à El Fahs.

Des manquements ont été enregistrés dans l’exploitation de ce terrain par la société de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA) « Al Baraka Jougar » , précise le ministère, en ajoutant qu’après plusieurs alertes sans retour, les autorités ont exécuté une décision de déchéance de droit émise par les ministres des Domaines de l’Etat et des affaires foncières et de l’Agriculture

Le ministère ajoute que ce terrain, qui comporte notamment des plantations d’oliviers et d’amandes, sera pris en charge par les services de la direction régionale des domaines de l’Etat, en attendant sa réhabilitation.

Y. N.