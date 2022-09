Tunisie : Luz Casal au Festival Jazz à Carthage (Extended Session)

Le Festival Jazz à Carthage dans sa deuxième extended Session aura lieu du 7 au 9 octobre à la Cité de la Culture de Tunis. Parmi les artistes invités figurent la star de la chanson espagnole Luz Casal.

Après une longue absence causée par la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le Festival Jazz à Carthage est revenu au mois de mars 2022 dans une « Extended session » qui se renouvellera le mois prochain avec une deuxième expérience de trois soirées en compagnie de trois grands artistes internationaux. Le programme comprendra en plus de la scène principale, des soirées after assurées par Omar El Ouaer, Najet Ounis et Deluxe.

le comité directeur du festival vient d’annoncer le programme de cette nouvelle édition organisée avec le soutien du ministère des Affaires culturelles.

Programme de la scène principale :

7 octobre : Chango Dominguez,

: Chango Dominguez, 8 octobre : Luz Casal,

: Luz Casal, 9 octobre : Deluxe.

F.B