Le dernier film de Néjib Belkadhi « Communion » sera présenté ce soir, vendredi 16 septembre, à Londres dans le cadre de la 2e édition d’Alyssa Tunisian Film Festival, organisé par l’association ATUGE.

Lancé en 2021, Alyssa Tunisian Film Festival est un jeune festival cinématographique qui souhaite mettre en avant le cinéma tunisien en Angleterre à travers des projections et des débats autour des dernières productions tunisiennes.

La 2e édition du festival démarre ce soir avec « Communion », dernier long-métrage de l’acteur, réalisateur et producteur Néjib Belkadhi qui évoque la période de confinement suite à la propagation du Coronavirus en Tunisie et l’état d’anxiété dans lequel se sont retrouvées beaucoup de personnes.

Le film met à l’affiche Néjib Belkadhi et Souhir Ben Amara, il a été sélectionné et primé à plusieurs reprises, notamment au New York International Film Festival.

Le festival se poursuit jusqu’au 24 septembre avec 7 autres films tunisiens entre courts et longs-métrages.

F.B