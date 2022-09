Jawher Ben Mbarek : «Les prochaines législatives sont d’avance truquées et sans contenu»

Jawher Ben Mbarek, membre dirigeant du Front de salut national (FSN), a fermement critiqué le contenu du nouveau projet de loi électorale publié hier soir, jeudi 15 septembre 2022, par décret présidentiel, estimant que les élections prévues le 17 décembre prochain, sont d’avance «truquées sans contenu».

Ben Mbarek a écrit ce qui suit : «Voilà ce qu’a imaginé le coup d’Etat (allusion au président de la république Kaïs Saïed, Ndlr) pour vider le pouvoir législatif de son contenu. Les électeurs sont convoqués à des élections truquées et sans contenu. Le coup d’État exige du peuple qu’il lui fasse allégeance et lui permette de prendre le contrôle total du pouvoir et d’installer deux assemblées d’enregistrement des décisions du despote :

– les électeurs seront dispersés dans des petites circonscriptions;

– les voix seront dispersées grâce au système électoral uninominal;

– le pouvoir législatif sera dispersé entre deux chambres;

– la législation sera dispersée entre lois et décrets;

– le parlement sera contourné par le référendum direct;

– la compétence politique sera affaiblie et le vote de confiance vidé de son contenu et transformé en une opération de chantage au parlement;

– la position du député sera affaiblie et il sera soumis au chantage du système de retrait de procuration.»