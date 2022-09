« The Sons of the Lord » réalisé Imen Ben Hassine, sort prochainement dans les salles de cinéma en Tunisie. Le film met à l’affiche Mhadheb Rmili, Wajiha Jendoubi et Takla Chammoun.

La jeune réalisatrice tunisienne Imen Ben Hassine vient d’achever le tournage de son dernier film « The Sons of the Lord » (ou « Kadar » pour le titre arabe), un long-métrage de fiction où elle dit s’être inspirée de fait réels.

La projection technique du film a eu lieu cette semaine à la Cité des Sciences de Tunis en présence de l’équipe du film.

Le film compte la participation de l’actrice libanaise Takla Chammou et des acteurs tunisiens Mhadheb Rmili, Wajiha Jendoubi, Moez Gdiri, Rabaa Essefi, Younes Ferhi, Mohamed Dahech …

F.B