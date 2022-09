Tunis accueille le 1er Forum Afrique-France sur la transition écologique et énergétique

Business France et l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) organisent du 27 au 29 septembre 2022 à Tunis le 1er Forum Afrique-France sur la transition écologique et énergétique, avec le soutien de Scheiner Electric, a indiqué l’ambassade de France en Tunisie.

A l’approche de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 à Sharm El Sheikh, en Égypte, et du Sommet de la Francophonie à Djerba, cet événement offre l’opportunité aux décideurs politiques, aux autorités locales, aux entrepreneurs, aux clients et aux institutions financières de se rencontrer et d’échanger sur la transition écologique.

Des représentants de huit pays, à savoir la Tunisie, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, l’Egypte, la Libye et la France, se concentreront sur les défis et les solutions dans les domaines de l’environnement, de la transition énergétique et de la ville durable.

Au programme du forum, qui réunira une cinquantaine d’entreprises françaises, des conférences sur la protection de l’environnement, l’accès à l’eau, le développement des énergies renouvelables, le renforcement de l’économie circulaire et la réduction des émissions de carbone.

Des événements parallèles sont également programmés, principalement des rencontres B2B et des présentations de projets, programmes, startups françaises et tunisiennes et des démonstrations impliquant tous les partenaires.

L’ambassade de France a exhorté les entreprises tunisiennes à participer à cet événement «pour explorer les synergies et développer des projets avec des partenaires français et africains en vue d’atteindre les objectifs de transition écologique et énergétique».

D’après Tap.