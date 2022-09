La Tunisie n’épuise pas ses quotas d’exportation préférentiels vers l’UE

La Tunisie n’épuise pas totalement les quotas d’exportation préférentiels accordés par l’Union européenne (UE) pour treize produits agricoles. C’est ce qui ressort d’une étude intitulée «Comment améliorer la sécurité alimentaire en Tunisie : intensifier les liens mutuels de commerce et d’investissement avec l’UE».

Selon cette étude, récemment publiée par la fondation allemande Bertelsmann Stiftung, a été menée par les économistes Houssem Eddine Chebbi et Markus Overdiek, la Tunisie a besoin d’un soutien supplémentaire à court terme de l’UE pour stimuler les investissements agricoles et relever les défis induits par le conflit russo-ukrainien.

Les produits agricoles offrant de fortes opportunités d’exportation tout en ne répondant pas au potentiel réel comprennent l’huile d’’olive (opportunités d’exportation : 534 millions de dollars US, exportations réelles : 407 millions de dollars US), les dattes (opportunités d’exportation : 249 millions de dollars US, exportations réelles : 129 millions de dollars US), les tomates fraîches (opportunités d’exportation : 44 millions de dollars EU, exportations réelles : 41 millions de dollars EU).

La Tunisie doit faire une analyse approfondie, basée sur des statistiques actualisées et précises, de sa production agricole pour développer ses futures stratégies de produits cibles, ont souligné les auteurs de l’étude.

L’un des principaux objectifs serait «d’engager des pourparlers avec le bloc européen et d’augmenter les quotas d’exportation de produits stratégiques comme l’huile d’olive. Cela aurait un impact positif sur l’économie nationale et par conséquent sur la stabilité du pays», ajoutent-ils.

Les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont atteint 1 941 millions de dinars (MD) depuis le début de la campagne (novembre 2021/août 2022), en hausse de 30,1%, par rapport à la même période de la campagne 2020-2021, indique l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), vendredi septembre 2022.

Le prix moyen de l’huile d’olive a augmenté de 38%, passant de 7,66 dinars le kg à 10,57 dinars le kg.

En termes de quantité, les exportations ont chuté de 5,7% pour atteindre 184 000 tonnes, contre 194,8 milliers de tonnes enregistrées lors de la campagne 2020/2021.

