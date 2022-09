Réseaux d’envoi de Tunisiens vers les zones de conflits : Seifeddine Raïes (Ansar Charia) arrêté

Seifeddine Raïes, ancien porte-parole de l’organisation terroriste interdite (depuis 2013) Ansar Charia a été arrêté ce samedi 17 septembre 2022, dans le cadre de l’enquête sur les réseaux d’envoi de Tunisiens vers les zones de conflits.

C’est ce qu’indique Mosaïque FM, en précisant que c’est le ministère public au Pôle judiciaire antiterroriste qui a ordonné cette arrestation, ainsi que celle d’un autre membre de cette organisation, qui a été active en Tunisie de 2011 à 2015 et classée en 2013 par le gouvernement tunisien organisation terroriste en raison de ses liens avec les assassinats politiques de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, et dans de nombreuses attaques.

Selon la même source, le parquet a chargé l’Unité centrale de lutte contre le terrorisme d’interpeller Seifeddine Raïes, arrêté hier, à Kairouan puis transféré à Tunis pour être entendu dans cette affaire de réseaux terroristes.

Rappelons qu’en 2014, Ansar Charia a également été intégrée à la liste des organisations et personnes considérées par l’ONU comme proches d’Al-Qaïda ou des talibans, ainsi qu’à la liste noire des organisations terroristes dressée par les États-Unis.

