Le poème du dimanche : ‘‘Arbre art poétique’’ de Tahar Bekri

Poète né en 1951 à Gabès, en Tunisie, et vit à Paris depuis les années 1970, Tahar Bekri écrit en français et en arabe et a publié une trentaine d’ouvrages (poésie, essais, livres d’art). (Tahar Bekri. Ph. Annick Le Thoer).

Son œuvre poétique, publiée depuis 1983, est traduite dans de nombreuses langues, fait l’objet de travaux universitaires et de créations artistiques.

Prix de l’Académie française du Rayonnement de la langue et la littérature française, 2019.

Maître de conférences honoraire, Université Paris-Nanterre.

Dernières publications : Par-delà les lueurs, Al Manar, Paris, 2021; Désert au crépuscule, Al Manar, 2018. Le livre du souvenir, Elyzad, Tunis, 2016; La nostalgie des rosiers sauvages, Al Manar, 2014.

Il dit à l’arbre en face

Sommes-nous frères ?

Je porte comme toi les saisons

Voudrais avoir tes feuillages

Nourris des quatre vents

Ombre et soleil entremêlés

Peu importe

Si tant de branches vieillies

Ou de feuilles mortes tombent

Ta sève ne craint pas la Nuit

Cette rosée née des aurores

Pour étancher la soif des oiseaux

Epris de tes fruits

Sommes-nous frères, arbre ?

Dans la tempête

Sous la menace de la foudre

Et immobile

N’en déplaise aux tonnerres

Tu invites les nuées volatiles

Les ailes déployées pour la valse des amours

Tes racines sont mes lignes

Je renie qu’elles restent sous terre

Et voudrais mourir debout

Tes nervures portent ma plume

Par les soirs où tu languis d’un soleil tendre

Ou d’une aube incandescente et libre

Arbre, sommes-nous frères ?

Je te dis la couleur des mots

Chargés des prismes de l’arc-en-ciel

La pluie essuyant aux années leur raideur

Ton bois sonore à la résonance majeure

J’y attelle mes notes

Loin des sombres bûcherons

De scie en scie

Nous repoussons les dents des jours injustes

Tous ces déserts qui nous encombrent

Leur dirions-nous

Combien d’hivers nus attendent

De se vêtir du printemps

Dis arbre

Comment pousses-tu ?

Dans la mêlée des forêts humaines

As-tu choisi ta terre

Ou là où tu te trouves est ta terre

La vie dans les bourgeons

L’horizon compagnon des éclosions