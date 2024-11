Série de mesures pour améliorer le secteur du transport à Gabès & Kébili (Ministère)

Le ministère du Transport a annoncé, dans la soirée de ce jeudi 21 novembre 2024, une série de mesures urgentes à l’issue à la visite inopinée du ministre dans les gouvernorats de Kébili et de Gabès.

Dans son communiqué, le ministère indique que ces mesures visent à améliorer la qualité de services et répondre aux besoins des citoyens, notamment en redressant la situation au sein de la Société régionale de transport de Gabès, pour qui un administrateur provisoire a été nommé en attendant la désignation d’un nouveau Pdg.

Dans le cadre du plan de sauvetage il a été décidé de réhabiliter le dépôt de bus de Gabès et de renforcer les équipes techniques pour accélérer les travaux de maintenance des bus en coopération avec les sociétés régionales, lit-on dans le communiqué du ministère qui a également évoqué la réalisation d’un inventaire des pièces de rechange pour les bus et d’un rapport identifiant les problèmes et les responsabilités.

La même source a également annoncé l’amélioration du transport scolaire à Kébili en assurant la régularité des déplacements des élèves et la répartition équitable de la flotte selon les lignes, les besoins des zones résidentielles ainsi que la reprise de certaines lignes notamment avec un bus spécifique pour relier la région de Rejim Maatoug.

Le programme annoncé prévoit également l’amélioration des gares routières, la rénovation des infrastructures du port commercial de Gabès, et ce, en vue de répondre aux attentes des citoyens en matière de mobilité et de sécurité, ajoute encore la même source.

Y. N.