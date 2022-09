La Tunisie veut promouvoir son tourisme alternatif à l’IFTM Top Resa

Les organismes de gestion des destinations de Dahar, Djerba, Zaghouan et Mahdia participeront à la 44e édition d’IFTM Top Resa, le Marché international du voyage français (IFTM), qui se déroulera du 20 au 27 septembre 2022 à Paris.

Le but du ministère du Tourisme et de l’Artisanat est de promouvoir ces destinations dédiées à un tourisme alternatif, écologique et durable à travers un stand de 100 m² mis en place par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) dans ce salon qui attire chaque année plus de 34 000 professionnels.

Environ 200 destinations et 1 700 marques (offices du tourisme, compagnies aériennes, groupes hôteliers, voyagistes, entreprises technologiques, startups…) seront représentées à ce salon.

Près de 4,1 millions de touristes ont visité la Tunisie jusqu’au 10 septembre courant, soit une hausse de 161,4% par rapport à l’année dernière et une baisse de 38,1% par rapport à 2019, année de référence.

Les recettes touristiques se sont établies à 2 662,7 millions de dinars au 31 août, soit une hausse de 82% par rapport à 2021, mais une diminution de 29,4% par rapport à 2019.

I. B.