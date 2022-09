L’Agora Marsa : Sortie de « Moonage Daydream », le film événement sur David Bowie

Le film documentaire « Moonage Daydream » en hommage à l’icône Rock David Bowie sera projeté à la salle L’Agora à La Marsa à partir du 22 septembre.

Le film événement « Moonage Daydream » réalisé par Brett Morgen sort le 21 septembre en France, et le lendemain en Tunisie. Un documentaire qui sort du genre biographique pour proposer plutôt un hommage et une immersion dans l’univers artistique de l’immense star du Rock David Bowie, décédé le 10 janvier 2016.

« Moonage Daydream » dure 2h20 et contient des archives rares et des apparitions médiatiques de Bowie notamment durant les années 70. Le film revient sur une carrière impressionnante de plus de 50 ans durant laquelle l’artiste britannique a pu marquer plus d’une génération.

F.B