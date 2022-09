Tunisie : 400 000 foyers ont installé un chauffe-eau solaire depuis 2005

La directrice du projet de promotion des chauffe-eau solaires dans le secteur résidentiel à l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), Souad Boubaker Abrougui, a révélé qu’à ce jour, 400 000 foyers tunisiens ont installé un chauffe-eau solaire, ce qui a permis à la Tunisie d’économiser 45 millions de bouteilles de gaz.

Mme Abrougui a estimé que ce chiffre est très important en comparaison avec les pays voisins, lesquels (Libye et Algérie) produisent et exportent de l’énergie conventionnelle, a-t-elle oublié de préciser.

Cet effort, a ajouté la responsable, est le résultat d’un programme établi en 2005 et qui adopte un mécanisme d’incitation au financement, notamment une subvention d’un montant de 400 dinars accordé par l’État lors de l’acquisition d’un chauffe-eau solaire, sous forme de déduction du coût de l’équipement en question.

Cette subvention, qui pourrait être augmenté, vise à inciter les Tunisiens à se tourner vers des équipements économes en énergie solaire pour le chauffage de l’eau et l’éclairage, a-t-elle précisé, dans une déclaration à Mosaïque lors d’un événement organisé par l’ANME, dimanche 18 septembre 2022, à Sousse, pour célébrer le dépassement d’un million de mètres carrés de capteurs solaires.

Mme Abrougui a ajouté que le client peut aussi bénéficier de prêts bonifiés qui sont prélevés sur la facture d’électricité et de gaz pendant une période de 5 ans, indiquant que l’implication des banques dans ce programme a permis de financer les prêts accordés aux clients, et le partenariat conclu entre l’ANME et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) a contribué au succès du programme.

L’ANME a fourni, de 2005 à ce jour, des subventions d’un montant global d’environ 100 millions de dinars à ses clients qui ont acheté des chauffe-eau solaires. Cela a permis à l’État d’économiser de l’énergie conventionnelle d’une valeur de 650 millions dinars, puisqu’un mètre carré d’énergie solaire évite la consommation de 5 bouteilles de gaz, a encore expliqué Mme Abrougui.

I. B.