Agression du journaliste Sofien Ben Nejima : Trois policiers suspendus, l’enquête se poursuit

Le ministère de l’Intérieur a décidé de suspendre les trois policiers accusés de l’agression du journaliste Sofien Ben Nejima, au commissariat de police de Bab Bhar (le Septième), au centre ville de Tunis, où il était venu porter plainte pour un braquage dont il fut victime dans la zone.

C’est ce qu’a affirmé le chef du bureau d’information et de communication au sein du ministère de l’Intérieur Faker Bouzghaya dans une déclaration aux médias, ce mardi 20 septembre 2022, en ajoutant que l’enquête se poursuit et que les investigations sont en cours pour déterminer les circonstances de cette agression afin de prendre les mesures nécessaires contre les agresseurs.

La même source a rappelé que le journaliste RTCI (Radio tunisienne chaîne internationale) agressé a été convoqué pour être entendu en tant que victime et donner sa version des faits afin de mener au mieux l’enquête : «le ministère de l’Intérieur ne tolère pas de pareils abus ni les agressions contre qui que ce soit», a encore lancé Faker Bouzghaya.

Plusieurs parties avaient dénoncé cette agression à l’instar du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), ou encore RTCI, qui a exprimé sa vive indignation suite à l’agression de son journaliste : «La liberté de la presse et le droit à l’information ne peuvent être ainsi entravés et bafoués. A travers ce communiqué nous apportons tout notre soutien à notre collègue et ami Sofiene Ben Nejima journaliste Reporter à RTCI. Une plainte sera déposée ce matin et nous gardons confiance en nos institutions pour que justice lui soit rendue».

Y. N.