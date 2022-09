La Cinémathèque tunisienne prend part au Forum international Insaniyyat

La Cinémathèque tunisienne organise un cycle de projections en marge de du Forum international pour les Sciences humaines et sociales Insaniyyat qui démarre aujourd’hui, mardi 20 septembre.

La première édition du Forum international pour les Sciences humaines et sociales Insaniyyat se tient du 20 au 24 septembre dans les différents espaces du Campus de La Manouba et de la Cité de la Culture de Tunis.

En plus des événements scientifiques, des rencontres thématiques, de la Foire du livre et des événements artistiques, le Forum propose un festival de cinéma qui se tient dès aujourd’hui à la Cinémathèque tunisienne.

Le programme de projections comprend une vingtaine de films tunisiens, arabes et africains entre courts et longs métrages, abordant des thématiques humanistes et sociétales.

Le programme des projections

F.B