Lamia Zribi déplore la régression de l’indicateur de capacité statistique de la Tunisie

L’indicateur de capacité statistique de la Tunisie a connu une régression remarquable ces dernières années par rapport à ceux de pays comme l’Égypte, le Maroc et les pays subsahariens. Il s’élève à 58 contre 60 à 70 dans des pays similaires, a indiqué lundi 19 septembre 2022 à Tunis la présidente du Conseil national de la statistique, Lamia Zribi.

S’adressant aux journalistes en marge d’un atelier de lancement des travaux d’élaboration d’une stratégie nationale de développement de la statistique en Tunisie, l’ancienne ministre des Finances a déclaré qu’«un diagnostic du système statistique national et notamment des déficits et problèmes dont il souffre, permettra d’élaborer une nouvelle stratégie statistique en Tunisie d’ici mai 2023.

Mme Zribi a relevé les principaux problèmes enregistrés dans cette activité, à savoir la mauvaise coordination entre les structures qui produisent l’information statistique, ce qui a créé un problème de gouvernance, en plus de la non-adaptation aux critères internationaux dans la production des statistiques.

«L’information statistique est produite par des moyens traditionnels en Tunisie, tandis que de nouveaux domaines ont émergé tels que l’économie solidaire, sociale, verte et bleue et les statistiques liées à la transition énergétique et à la sécurité alimentaire», a-t-elle expliqué.

Interrogée sur la multiplicité des acteurs de la production de l’information statistique en Tunisie et leur divergence dans certains cas, elle a indiqué qu’il existe près de 48 organismes produisant l’information statistique dans un pays de 12 millions d’habitants contre 16 structures en France (60 millions d’habitants).

S’exprimant lors de l’atelier, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a souligné l’importance de moderniser le système statistique tunisien, en mettant l’accent sur la numérisation et les bases de données.

Il a relevé que l’élaboration d’une stratégie rigoureuse du système statistique tunisien est une opportunité pour améliorer les méthodes de travail et l’infrastructure institutionnelle et législative.

L’indicateur de capacité statistique développé par la Banque mondiale évalue la capacité du système statistique d’un pays sur la base d’un cadre de diagnostic comprenant trois domaines d’évaluation : méthodologie, sources de données, périodicité et actualité.

Le score global de capacité statistique est ensuite calculé comme une simple moyenne des scores dans les trois domaines sur une échelle de 0 à 100.

D’après Tap.