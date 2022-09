Tunisie : Le Salon de l’Artisanat et des Cadeaux prochainement au siège de l’UTICA

Le Salon de l’Artisanat et des Cadeaux aura lieu du 27 au 29 octobre 2022 au siège de l’UTICA. Un événement organisé par IFE Tunisia où seront exposées les dernières créations des artisans et des créateurs tunisiens.

Le Salon de l’Artisanat et des Cadeaux est un événement annuel qui promeut le savoir-faire tunisien et le patrimoine artisanal national en mettant en avant des artisans, des créateurs et des designers tunisiens. La prochaine édition du salon ouvrira ses portes les 27, 28 et 29 octobre prochain comme à l’accoutumée au siège de l’UTICA.

Durant trois jours, les visiteurs auront l’occasion de découvrir des collections inédites de meubles traditionnels, d’habillement, d’accessoires de la mode, d’objets décoratifs, de verre soufflé, de poterie, de linge de maison, de tapisserie …

F.B