Un concours international pour la requalification de l’Acropole de Byrsa et la réhabilitation du Musée national de Carthage

Dans le cadre du projet Tounes Wijhetouna, un concours international d’architecture et d’urbanisme vient d’être lancé pour la requalification de l’Acropole de Byrsa et la réhabilitation du Musée national de Carthage.

Le ministère des Affaires culturelles avec le soutien de l’Union européenne Tunisie et d’Expertise France organisent un concours international d’architecture multidisciplinaire qui s’adresse aux architectes et urbanistes, conformément à la réglementation de l’UNESCO sur les concours internationaux d’architecture et d’urbanisme, et avec l’approbation de l’Union internationale des Architectes et de l’Ordre des Architectes de Tunisie.

Le site archéologique de Carthage qui s’étend sur la colline dominant le Golfe de Tunis, est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1979. Le concours porte sur l’un des sites de Carthage, l’acropole de Byrsa, qui comprend des excavations archéologiques, des espaces extérieurs (square, forum, patio et jardins) et des bâtiments historiques datant de 1852 lorsque le musée archéologique de Saint Louis a été fondé sur le site.

Les primes pour les cinq projets lauréats s’élèvent à une valeur totale de 200 mille euros.

F.B