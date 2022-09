Alerte météo-Tunisie : Pluies, parfois abondantes, attendues dès jeudi dans plusieurs régions

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé dans une alerte météo, des changements météorologiques attendus à partir de demain, jeudi 22 septembre 2022, en prévoyant notamment un ciel nuageux et pluvieux avec des passages orageux. Des pluies, parfois abondantes, sont ainsi prévues dans plusieurs régions du pays.

Ce temps pluvieux intéressera d’abord le nord et les régions ouest, puis englobera progressivement, le reste des régions du centre et localement le sud-est, précise l’INM, en ajoutant que les précipitations seront abondantes particulièrement jeudi après-midi, avec des quantités variant entre 30 et 50 millimètres, atteignant localement 80 millimètres.

Des chutes de grêle sont également prévues, par endroits, sachant que les vents souffleront fort dépassant temporairement 70 km/h sous forme de rafales lors de l’apparition de nuages orageux, ajoute encore la même source, tout en affirmant que les pluies orageuses se poursuivront vendredi et seront localement abondantes particulièrement sur les régions côtières.

Y. N.