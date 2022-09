CCITF – Tunisia Startup: partenariat en faveur l’écosystème de l’entrepreneuriat

Khelil Chaibi, président de la CCI tuniso-française (CCITF), et Amel Saidane, présidente de Tunisia Startups, ont procédé le mardi 20 septembre 2022 à la signature d’une convention de partenariat.

Cette convention a pour ambition de promouvoir et de renforcer l’écosystème entrepreneurial tunisien et de favoriser un rapprochement entre le monde des entreprises et celui de l’innovation.

L’écosystème formé de startups se distingue par son dynamisme ce qui lui a permis de se situer dans les radars des investisseurs internationaux.

A travers cette convention, s’est félicitée Mme Saidane, l’objectif assigné consiste à favoriser une connexion entre l’écosystème constitué par les entreprises adhérentes à la CCITF et les startups innovantes.

M. Chaibi a fait savoir, de son côté, que ce cadre permet de favoriser des synergies créatrices d’opportunités entre le monde de l’entreprise et celui de l’innovation, en plus de l’organisation d’événements de networking entre les deux communautés, la promotion des startups au niveau africain via les salons et foires organisés par la chambre et l’appui à l’entrepreneuriat féminin.

Communiqué.