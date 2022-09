Le silence des États-Unis permet la répression d’Israël contre les Ong palestiniennes

Près d’un mois après que l’armée israélienne a perquisitionné les bureaux de sept organisations de la société civile palestinienne – sa dernière étape dans une campagne croissante de répression de la dissidence palestinienne –, les États-Unis restent largement silencieux, offrant effectivement à Israël la caution politique dont il a besoin pour poursuivre sa répression. (Raid israélien dans les bureaux de l’organisation palestinienne Al-Haq).

Par Yousef Munayyer *

Alors même que la répression israélienne s’intensifie, l’administration Biden reste beaucoup plus attachée aux considérations politiques israéliennes – en particulier à la lumière d’une énième élection israélienne – qu’à sa rhétorique sur les droits de l’homme.

Une histoire de tactiques répressives

Le 18 août 2022, l’armée israélienne a fait une descente dans les bureaux de sept organisations palestiniennes de défense des droits de l’homme et de la société civile en Cisjordanie occupée, vandalisant des espaces de travail, volant des biens et scellant les bureaux alors qu’elle les déclarait officiellement fermés.

Aussi choquantes que soient ces actions, elles ne sont que les étapes les plus récentes et les plus importantes d’une longue campagne israélienne visant à réprimer la dissidence et à faire taire les organisations qui ont ouvert la voie en documentant et en signalant les violations flagrantes des droits de l’homme commises par l’armée israélienne contre les Palestiniens dans le Cisjordanie occupée.

Avant les raids de la mi-août, le ministre israélien de la Défense a déclaré en octobre 2021 que les six groupes palestiniens de défense des droits de l’homme sont considérés comme des organisations terroristes. La déclaration a été accueillie par la condamnation et l’inquiétude de la communauté internationale et par des demandes de preuves à l’appui des affirmations d’Israël – des preuves que le gouvernement israélien n’a à ce jour jamais fournies. Mais cette désignation n’est pas sortie de nulle part. Au contraire, elle est venue après des années de tentatives d’Israël d’utiliser d’autres méthodes pour faire taire ces mêmes organisations, y compris des efforts pour convaincre les partenaires financiers européens des organisations de les couper.

L’un des principaux moteurs de cet effort a été une organisation israélienne de droite nommée par euphémisme NGO Monitor. Alors que le groupe se présente comme axé sur «les valeurs démocratiques et la bonne gouvernance», il est en fait étroitement associé au gouvernement israélien et travaillé avec lui pour soutenir les efforts de lobbying en Europe pour couper le financement des organisations de la société civile palestinienne et israélienne qui critiquent le bilan du gouvernement israélien en matière de droits humains.

Même si les accusations d’Israël et de cette organisation sont totalement infondées, les gouvernements et agences européens ont été contraints de les prendre au sérieux, comme tout gouvernement responsable le ferait lorsqu’il serait confronté à une affirmation selon laquelle ses fonds étaient détournés ou, dans ce cas, supposément financer la violence et le terrorisme.

Après avoir enquêté sur la question, ces gouvernements ont conclu que les accusations d’Israël ne tiennent pas la route et ont donc maintenu leurs relations de financement avec ces organisations de la société civile palestinienne. Cela dit, le processus d’examen et le temps et l’énergie que ces acteurs européens ont été contraints d’investir pour répondre à ces allégations absurdes ont potentiellement un effet dissuasif sur le partenariat avec les organisations palestiniennes, ce qui est précisément l’objectif des efforts répressifs d’Israël et de ses alliés.

Les États-Unis contre leurs alliés européens

Les pays donateurs européens publient depuis des mois des déclarations, souvent à l’unisson, rejetant les allégations d’Israël. Mais contrairement à ses alliés européens, Washington a emprunté une voie différente, n’acceptant les allégations ni ne les rejetant. Au lieu de cela, les États-Unis ont tenté de prolonger le plus longtemps possible le processus de prise de position sur les accusations d’Israël contre ces organisations. Près d’un an après les accusations du ministre israélien de la Défense, les États-Unis n’ont toujours pas annoncé publiquement leur conclusion sur un examen des preuves qu’Israël leur a fournies, malgré le fait que les alliés européens de Washington, qui ont reçu les mêmes informations, ont depuis longtemps déclaré publiquement que c’était insuffisant.

L’une des rares déclarations parvenues des États-Unis jusqu’à présent a été une réponse du 18 août du porte-parole du département d’État américain, Ned Price, à une question de la presse, dans laquelle il a déclaré que l’administration n’avait «rien vu qui nous ait amenés à changer notre approche de notre position sur ces organisations.» Il a également réitéré que les Israéliens avaient promis de fournir des informations justifiant les raids, démontrant que les États-Unis allaient une fois de plus adopter une approche attentiste sur la question. Et le 13 septembre, le Département d’État a reconnu que les Israéliens avaient en fait transmis des informations la semaine précédente, mais a déclaré que Washington ne portait pas de jugement sur ces informations et s’en remettait plutôt à un processus d’examen inter-institutions qui prendrait du temps.

Des sources israéliennes auraient confirmé que le pays s’était efforcé de convaincre les responsables américains du fondement de ses accusations, allant même jusqu’à rencontrer le Département d’État et des responsables du renseignement pour tenter de le faire. Leurs efforts semblent porter leurs fruits puisque Washington accepte une fois de plus les informations israéliennes et les évalue sans porter de jugement. Cette position ne peut être interprétée que comme un clin d’œil autorisant une répression israélienne encore plus grande.

En réagissant ainsi, Washington accorde à Israël le temps et l’espace qu’il souhaite pour poursuivre sa répression contre les organisations palestiniennes de défense des droits de l’homme. Le Département d’État s’est même efforcé d’établir une distinction entre les États-Unis et ses alliés européens qui continuent de financer ces organisations en notant que les États-Unis n’avaient pas de relation de financement préexistante avec eux.

Cependant, l’absence de relation de financement n’a pas empêché les États-Unis de s’exprimer lorsque des défenseurs des droits humains sont ciblés ailleurs. En outre, les États-Unis ont effectivement une relation de financement dans cette affaire, à savoir avec l’armée israélienne qui mène cette répression, un fait qui rend encore plus important pour les États-Unis d’adopter une position claire et décisive contre la campagne de répression d’Israël, qui est essentiellement soutenu par le dollar américain.

Mais Israël semble encouragé par l’inaction des États-Unis et a intensifié sa répression. Après avoir travaillé pendant des années pour faire taire ces organisations de défense des droits de l’homme en faisant pression sur les gouvernements européens pour qu’ils coupent leur financement, le gouvernement israélien a pris la décision draconienne de les désigner comme des organisations terroristes, permettant ainsi à l’État de prendre encore plus de mesures contre elles. Les raids qui ont suivi ont été la conséquence logique de cette désignation et la dernière escalade de la campagne de répression israélienne.

Les raids étant désormais cochés sur la liste, les prochaines étapes consisteront probablement à cibler les membres du personnel de ces organisations, un processus qui semble déjà avoir commencé. Dans les semaines qui ont suivi les raids, Israël a prolongé la détention de Salah Hammouri, un avocat palestinien français qui travaille avec Addameer, l’une des organisations de défense des droits humains ciblées. Et les directeurs d’autres organisations ciblées ont fait l’objet de menaces et d’interrogatoires.

Encouragé par la volonté de Washington de les couvrir, Israël intensifiera probablement encore ses attaques contre les organisations de défense des droits humains et les défenseurs des droits humains qui travaillent pour elles.

Les élections façonnent le silence américain

Les États-Unis sous l’administration Biden ont tenu à proclamer que les droits de l’homme seraient au centre de leur politique étrangère. Cette noble rhétorique a souvent fait partie d’un cri de ralliement pour rassembler les nations occidentales contre l’invasion russe de l’Ukraine, où les États-Unis ont investi massivement pour soutenir les troupes ukrainiennes qui repoussent les forces russes. Mais lorsqu’il s’agit des droits des Palestiniens et de ceux qui les défendent, les États-Unis semblent s’être engagés à garder le silence. Et nous avons vu l’administration Biden adopter une position similaire sur le meurtre de Shireen Abu Akleh, une journaliste palestinienne américaine qui a été tuée par un soldat israélien à Jénine en mai. Au lieu de faire pression sur les Israéliens pour qu’ils rendent des comptes, les États-Unis ont permis l’impunité israélienne en s’arrêtant avant de mener leur propre enquête et en limitant leur réponse à une demande qu’Israël revoie simplement ses règles d’engagement.

Bien que Washington n’ait jamais été une voix dominante en matière de droits humains palestiniens, son incapacité à faire pression sur Israël en ce moment est probablement due à d’autres problèmes dans les relations bilatérales des deux pays.

Les élections en Israël et aux États-Unis conditionnent une grande partie de ce que chaque partie dit maintenant publiquement, tandis que les négociations autour de l’accord nucléaire avec l’Iran ajoutent un autre facteur de complication à cette dynamique.

La prochaine élection israélienne – comme toutes les élections israéliennes de mémoire récente – sera probablement déterminée par un très petit nombre de voix et aboutira soit au gouvernement le plus à droite de l’histoire du pays, soit à une autre élection.

Tout en ne voulant pas s’immiscer ouvertement dans la politique israélienne, l’administration Biden ne veut certainement pas voir un retour de l’ère Netanyahu et ne veut donc pas lui offrir de munitions pour attaquer ses principaux rivaux politiques. Netanyahu poursuivra probablement ses deux principaux concurrents, Yair Lapid et Benny Gantz, sur plusieurs fronts, y compris ce qu’il qualifiera de mauvaise gestion des relations avec Washington à propos de l’accord avec l’Iran et d’autres problèmes. Mais la réticence de Washington à prendre des mesures qui pourraient être exploitées par Netanyahu a signifié se mordre la langue pendant que des journalistes américains sont tués, que des défenseurs des droits de l’homme sont attaqués et que l’actuel Premier ministre israélien rejette catégoriquement même les demandes américaines les plus irréfléchies de revoir les règles d’engagement de son armée. Alors que rester silencieux et prendre chaque gifle israélienne avec un sourire pourrait être l’idée de Washington sur la meilleure façon de garder Netanyahu hors du pouvoir (un résultat qui est loin d’être assuré), ce sont les Palestiniens qui sont finalement les victimes des plus grands abus.

Indépendamment des résultats des élections, à moins que Washington ne change de ton, les abus et les violations israéliens continueront certainement.

* Boursier principal non résident – Arab Center Washington DC.

Source : Arab Center Washington DC.