Le Festival tunisien des Films d’horreur fait son grand retour

Le Festival tunisien des Films d’horreur aura lieu du 26 septembre au 6 octobre 2022 à la salle Le Palace au Centre ville de Tunis.

Lancé en 2017 par le groupement Goubantini, le Festival tunisien des Film d’horreur est le premier en son genre en Tunisie. Une manifestation cinématographique qui propose les dernières sorties mondiales du genre horreur.

Le festival arrive cette année à sa cinquième édition qui promet un beau programme avec des films dont certains seront projetés en première tunisienne, comme le film américain « Smile » de Parker Finn.

Au programme également « Room 203 » de Ben Jagger, « Behind you » de Andrew Meckam et MatthewWhedon, « Orphan first kill » de William Brent Bell, ou encore « See for me » de Randall Okita.

F.B