Tunisie : Sfax, samedi sans voitures

Demain, samedi 24 septembre 2022, la ville de Sfax connaîtra une journée sans voitures, a annoncé le directeur du développement urbain de la commune de Sfax, Riadh Haj Tayeb, cité par Shems FM.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’événement «Journée ville sans voiture», et verra la participation d’associations et d’organisations qui animeront la rue et proposeront des ateliers de sensibilisation et des jeux pour les enfants. Ils sécuriseront une voie publique pour les vélos et les piétons et une autre pour les bus, et réserveront deux bus pour le transport gratuit.

En plus de la vingtaine d’associations et d’organisations, on annonce aussi la participeront à la manifestation d’institutions universitaires et scolaires et d’autres partenaires du projet, notamment l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), l’Agence de coopération allemande (Giz) et la Société régionale des transports de Sfax (SRTS).

Sfax est la première ville de Tunisie à organiser depuis 2014 des campagnes de sensibilisation pour une journée sans voiture.

Il est à noter que la municipalité de Sfax avait lancé le projet de mobilité dynamique et intelligente mis en œuvre en coopération avec la municipalité de Chihiya et MedCités, le réseau méditerranéen des villes, et financé par l’Union Européenne.

Le coût total du projet est de 17 millions de dinars, dont 8,25 millions de dinars issus d’une subvention de l’UE, le reste assuré par l’Agence de coopération allemande et l’Agence catalane de coopération et de développement. Il comprend des projets pionniers et innovants dans le domaine de la mobilité active et intelligente.

Ce projet bénéficie à 660 000 habitants et vise à évoluer vers un système de transport durable alternatif à la voiture.

La mise en œuvre du projet débutera au cours de cette année et se poursuivra jusqu’en 2025.

I. B.