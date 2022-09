Me Jemaï : «Noureddine Khadmi reviendra en Tunisie pour faire face à la justice»

L’ancien ministre des Affaires religieuses Noureddine Khadmi, a quitté le territoire tunisien après la levée de son interdiction de voyage. Entendu par la brigade antiterroriste et maintenu en liberté, le dirigeant islamiste devra «théoriquement« comparaître devant la justice, le 18 novembre prochain…

Plusieurs parties ont dénoncé, ce départ précipité, estimant que Noureddine Khadmi doit faire face à la justice dans le cadre de l’affaire des réseaux d’envoi de Tunisiens dans les zones de conflits et craignant qu’il prenne la fuite… Or son avocat, Me Mokhtar Jemai a affirmé pour sa part, dans un post publié ce vendredi 23 septembre 2022, que son client reviendra en Tunisie, lorsque la justice le convoquera…. (Qui vivra verra!).

Ph. publiée par Khadmi qui se réjouit de quitter la Tunisie

«Il reviendra chaque fois que la justice l’appellera… pour montrer l’exemple en respectant ses engagements et cela cassera tout ce qui a été dit sur lui pendant tout un mois et même plus.. Et au final, celui qui n’a rien fait, n’a rien à craindre», a commenté l’avocat qui s’est spécialisé dans la défense des dirigeants islamistes.

Rappelons qu’en août dernier, Noureddine Khadmi avait été empêché de se rendre au Qatar suite à une interdiction de voyage émise à son encontre. Il était alors entré en sit-in avec sa famille à l’aéroport de Tunis-Carthage et avait bénéficié du soutien de son parti Ennahdha et de plusieurs dirigeants de l’opposition, qui lui ont rendu visite, à l’instar d’Ahmed Nejib Chebbi, Yamina Zoghlami, Samir Dilou, Ayachi Hammami, Jawher Ben Mbarek…

Y. N.