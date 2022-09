Duel de choc de la Ligue des Nations ce soir entre France et Danemark dans le cadre de la dernière journée de la phase des poules. Le trio offensif des Bleus Mbappé, Griezmann et Girou et titulaire ce soir face au coéquipiers de Eriksen. En direct, 20h45 heure Paris au Parken Stadium à Copenhague.

Danemark vs France en live streaming : Ligue des Nations 2022