Mission d’affaires tunisienne au Kenya et en Tanzanie

Le Centre tunisien de promotion des exportations (Cepex) a annoncé l’organisation d’une mission commerciale itinérante du 9 au 16 novembre 2022 au Kenya et en Tanzanie.

L’objectif est d’explorer les opportunités d’affaires au Kenya (du 9 au 13 novembre à Nairobi) et en Tanzanie (du 14 au 16 novembre à Dar Es Salaam), et de rencontrer des importateurs et des distributeurs.

La mission cible le secteur agro-alimentaire, ainsi que le bâtiment, les travaux publics (BTP), les matériaux de construction, la santé et les services.

Des rendez-vous B2B seront organisés avec les principaux opérateurs économiques kenyans et tanzaniens, en plus de l’organisation de visites institutionnelles et de prospection.