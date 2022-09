Université Européenne de Tunis : remise des diplômes de la promotion 2022

L’Université Européenne de Tunis a organisé le samedi 24 septembre 2022 une cérémonie de collation des grades de la Promotion 2022.

Vêtus de belles toges et épitoges, l’allure sobre, délicatement soignée, et l’attitude accueillante, les récipiendaires ont donné un éclat particulier à cette cérémonie rehaussée par la présence du représentant du Conseil de l’Europe, Toni Pavloski, du corps professoral de l’université, des parents, amis et journalistes venus nombreux à cette occasion.

Une cérémonie de graduation digne des plus grandes universités internationales qui s’est tenue au campus intelligent et de nouvelle génération, le 1er en Tunisie mis en place par le Groupe Université Européenne de Tunis, composé de l’Europe Com & Business et de Sciences Po Tunis, offrant des diplômes nationaux, accrédités par l’European Accreditation Board of Higher Education et des parcours internationaux avec de prestigieuses grandes écoles et universités de renommée mondiale en Business Administration, I Management, Data Sciences, Finance, Marketing, Droit, Sciences politiques et Relations internationales…

Lors de l’ouverture de la cérémonie, Abderraouf Tebourbi, président du Groupe Université Européenne de Tunis, a félicité les récipiendaires, remercié le corps enseignant et mis l’accent sur les valeurs et la qualité des enseignements, l’importance de l’expérience internationale et le taux d’insertion exceptionnel des étudiants, se disant persuadé qu’ils feront preuve de performance et de professionnalisme.

Le leadership, la réussite et l’excellence sont autant de messages que les diplômés emporteront dans leurs bagages. Le campus intelligent de nouvelle génération de l’Université Européenne de Tunis est un véritable hub pour le Maghreb, la Méditerranée et l’Afrique et un levier de développement en matière d’enseignement. Il s’agit d’un concept unique et pilote en Tunisie. Avec des espaces actifs et interactifs, un environnement high-tech, numérique et connecté, adapté aux nouveaux défis de l’enseignement et de l’employabilité des jeunes et qui vise l’excellence à travers des programmes innovants et une pédagogie active.

Depuis sa création, l’établissement a reçu des conférenciers d’envergure internationale en Tunisie dont l’ancien Premier ministre français Dominique De Villepin, l’ancien ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner, le vice- président du Sénat, Jean Pierre Sueur, l’ancien ministre canadien de la Santé et de l’Immigration Rémy Trudel, et tant d’autres personnalités, de haut niveau, contribuant au développement international de l’enseignement en Tunisie, au Maghreb et en Afrique.

Communiqué.